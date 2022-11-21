ФИФА велела Бельгии убрать слово «любовь» с воротника выездной футболки. В федерации страны не решили, как поступить

ФИФА вынуждает Бельгию изменить игровую форму национальной команды.

По сведениям ESPN, Международная федерация футбола потребовала убрать слово «любовь» с воротника выездной футболки бельгийской сборной. Решение принято за два дня до ее матча с Канадой на ЧМ-2022.

Утверждается, что в ФИФА категорически отказались обсуждать вопрос с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, а та пока не решила, примет ли требование руководящего футбольного органа.

Оформление выездной футболки – результат сотрудничества с Tomorrowland – фестивалем электронной музыки, который проводится в городе Бом. Слово «любовь» на воротнике не имеет никакого отношения к повязке One Love, которую ФИФА запретила надевать на игры .

Если Бельгия пойдет на уступки, то будет вынуждена договариваться с adidas о срочном изготовлении и пересылке нового комплекта экипировки в Катар.

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде