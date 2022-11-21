НХЛ. «Тампа» против «Бостона», «Нью-Джерси» сыграет с «Эдмонтоном», «Торонто» принимает «Айлендерс»

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«Тампа» принимает «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» сыграет с «Эдмонтоном», «Торонто» встретится с «Айлендерс», «Вегас» в гостях «Ванкувера».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Эдмонтон
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Калгари
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Бостон
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Каролина
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Айлендерс
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Аризона
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Анахайм
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Колорадо
Дата проведения
22 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Оттава
Дата проведения
22 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Вегас
Дата проведения
22 ноября, 06.30, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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