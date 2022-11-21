НХЛ. «Тампа» против «Бостона», «Нью-Джерси» сыграет с «Эдмонтоном», «Торонто» принимает «Айлендерс»
«Тампа» принимает «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» сыграет с «Эдмонтоном», «Торонто» встретится с «Айлендерс», «Вегас» в гостях «Ванкувера».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.30, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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