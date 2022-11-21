Единая лига ВТБ. УНИКС – «Самара», «Зенит» сыграет с МБА
В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
УНИКС в Казани примет «Самару», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с московской МБА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 11-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 7-2, МБА – 7-3, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 5-5, Парма – 5-6, Нижний Новгород – 5-6, Автодор – 4-7, Енисей – 2-9, Астана – 1-8, Минск – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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