Единая лига ВТБ. УНИКС – «Самара», «Зенит» сыграет с МБА

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В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

УНИКС в Казани примет «Самару», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с московской МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Самара
Дата проведения
21 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зенит – МБА
Дата проведения
21 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 11-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 7-2, МБА – 7-3, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 5-5, Парма – 5-6, Нижний Новгород – 5-6, Автодор – 4-7, Енисей – 2-9, Астана – 1-8, Минск – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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