Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»

Бывший чемпион в двух весовых категориях отреагировал на интервью после победы на Bellator 288.

«Сейчас у нас есть действующие чемпионы UFC и Bellator в легком весе. Это потрясающе. Я слышал, как очень давно один парень говорил: «Мы здесь, чтобы захватить власть». Но это мы здесь, чтобы захватить власть.

Я когда ехал сюда, увидел, что у 12-13 человек из нашей команды в общей сумме почти 300 побед [в профессиональных ММА]. Это безумие. Никто и никогда не делал такого в ММА. Я счастлив, потому что знаю, что это труд моего отца. То, как он вкладывался в нас, как он учил нас, нагружал. Даже сейчас его наследие продолжается», – сказал дагестанец.

«Я продолжаю сражаться! План твоего отца никогда не будет выполнен, потому что ты сдался и сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить. Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл.

Убегай сколько захочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех. Я ничего не боюсь, кроме Бога», – написал ирландец.

В 2018-м Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Брат Хабиба стал чемпионом Bellator: Усман не похож на Орла, вместо скучной борьбы – нокауты

Скотт Кокер: «Усман Нурмагомедов – наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти»