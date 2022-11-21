Соболев будет болеть за Сербию на ЧМ-2022: «Это братский народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого»

рассказал, почему будет болеть за сборную на .

– Если бы сейчас сборная оказалась на ЧМ, чего бы вправе мы были от нее ожидать?

– Как минимум выхода из группы.

– Мы способны на это?

– Конечно. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть [новых] ребят и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить.

– Видел в соцсетях прогнозы игроков «Спартака» на исход ЧМ – кто выиграет титул. Вы единственный из команды проголосовали за сербов, почему?

– Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого.

– Будете смотреть только матчи сербов?

– Думаю, что не буду смотреть. Но сербов посмотрю.

– Как мы можем объяснить выбор Георгия Джикии для прогноза?

– Португалия? Он просто Криштиану любит, хочет, чтобы он выиграл, – сказал нападающий и сборной России.