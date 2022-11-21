«ФИФА выдала желтую игрокам и красную – толерантности. Страна, не соблюдающая права ЛГБТ+, женщин, трудящихся, не должна принимать ЧМ». Фанаты Англии и Уэльса о запрете повязки One Love

Болельщики сборных Англии и Уэльса отреагировали на запрет капитанской повязки против дискриминации.

Ряд европейских сборных планировал использовать на повязку One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за риска, что капитаны будут автоматически получать желтые карточки.

«Перефразируя президента ФИФА Джанни Инфантино, сегодня футбольные болельщики ЛГБТ+ и их союзники почувствуют гнев. Сегодня мы чувствуем себя преданными. Сегодня мы испытываем презрение к организации, которая продемонстрировала свои истинные ценности, выдав желтую карточку игрокам и красную карточку толерантности.

Чемпионат мира никогда больше не должен присуждаться исключительно на основе денег и инфраструктуры. Ни одна страна, которая не соблюдает права ЛГБТ+, права женщин, права трудящихся или любые другие универсальные права человека, не должна быть удостоена чести принимать чемпионат мира.

С 2010 года мы поднимаем вопросы о пригодности Катара в качестве принимающей стороны чемпионата мира.

Все могли предвидеть это, и то, что в день открытия чемпионата мира ФИФА подвергла цензуре игроков и девять футбольных ассоциаций, включая Федерацию футбола Англии и Федерацию Футбола Уэльса, которые хотели поделиться позитивным посланием, – ошеломительно», – говорится в заявлении Ассоциации болельщиков и Уэльса.