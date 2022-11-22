Американского журналиста из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре – у него отобрали телефон и требовали снять футболку. Потом извинились и пустили на матч

Американского журналиста задержали на стадионе в Катаре из-за радужной символики.

, работающий на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, рассказал о том, что пришел на игру чемпионата мира – (1:1) на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне с радугой на футболке.

«Когда я пришел на стадион в футболке с радужным футбольным мячом в поддержку ЛГБТ-сообщества, охранники отказались впустить меня, задержали на 25 минут и потребовали снять футболку.

Я написал об этом в твиттере. Через мгновение после этого один из охранников силой вырвал у меня из рук телефон.

Прошло почти полчаса. Охранники отказывались возвращать мне телефон и говорили, что моя футболка «политизирована», и требовали ее снять. Я отказывался.

Мой друг Эндрю Дас, репортер New York Times, проходил мимо, и я рассказал ему, что происходит. Они задержали и его тоже.

В конце концов охранники заставили меня встать и повернуться лицом к камере видеонаблюдения. Один из охранников спросил: «Вы из Великобритании?» Я ответил: «Из Нью-Йорка». Это начинало меня раздражать.

Наконец, они отпустили Энди. А потом ко мне подошел начальник службы безопасности. Он сказал, что меня пропускают, и извинился. Мы пожали друг другу руки.

Один из охранников сказал мне, что они просто пытались защитить меня от фанатов внутри, которые могли причинить мне вред за то, что я надел футболку.

Позже представитель тоже извинился передо мной. Но этот эпизод заставил меня задуматься, каково обычным катарцам, когда на них не смотрит весь мир», – написал американский журналист на своем сайте.

Фото: grantwahl.substack.com