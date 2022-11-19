Гран-при России. «Волжский пируэт». Кондратюк, Мозалев, Лутфуллин, Самарин, Даниелян покажут произвольные программы

20 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре будут разыграны медали в мужских соревнованиях. После короткой программы лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 17.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Егор Коваленко

2. Роман Атояр

3. Андрей Анисимов

4. Владислав Катичев

5. Артур Даниелян

Вторая разминка

6.

7.

8. леб Лутфуллин

9. Андрей Мозалев

10. Марк Кондратюк

Положение после короткой программы

1. Марк Кондратюк – 102,84

2. – 97,61

3. – 92,77

4. Александр Самарин – 90,15

5. Матвей Ветлугин – 85,12

6. – 81,50

7. Владислав Катичев – 75,41

8. Андрей Анисимов – 66,71

9. Роман Атояр – 63,82

10. Егор Коваленко – 61,00