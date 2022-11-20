Баринов после 0:0 с Узбекистаном: «Не надо поливать нас грязью. Конец года, все устают, мы тоже люди»
Дмитрий Баринов высказался по итогам товарищеского матча с Узбекистаном (0:0).
– Как себя беречь, когда представляется возможность играть за сборную?
– Не получишь травму сегодня, получишь в следующей игре. Накапливаются болячки.
Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди.
На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим, – сказал полузащитник сборной России.
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