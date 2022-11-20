Баринов после 0:0 с Узбекистаном: «Не надо поливать нас грязью. Конец года, все устают, мы тоже люди»

Теги Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов высказался по итогам товарищеского матча с Узбекистаном (0:0).

– Как себя беречь, когда представляется возможность играть за сборную?

– Не получишь травму сегодня, получишь в следующей игре. Накапливаются болячки.

 Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди.

На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим, – сказал полузащитник сборной России.

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