Баринов после 0:0 с Узбекистаном: «Не надо поливать нас грязью. Конец года, все устают, мы тоже люди»

высказался по итогам товарищеского матча с (0:0).

– Как себя беречь, когда представляется возможность играть за сборную?

– Не получишь травму сегодня, получишь в следующей игре. Накапливаются болячки.

Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди.

На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим, – сказал полузащитник сборной России.