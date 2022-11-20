В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022. Выступили Морган Фриман, Чонгук из BTS и эмир Катара

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В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022.

Мероприятие состоялось на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, где пройдет матч открытия между Катаром и Эквадором.

На церемонии выступил южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахадом Аль Кубаиси. Они исполнили композицию Dreamers.

С приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Также речь произнес актер Морган Фриман.

Фото: REUTERS

ЧМ-2022 уже здесь! Вместе смотрим открытие и ждем футбол – Катар против Эквадора

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