В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022. Выступили Морган Фриман, Чонгук из BTS и эмир Катара

В Катаре прошла церемония открытия .

Мероприятие состоялось на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, где пройдет матч открытия между Катаром и .

На церемонии выступил южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахадом Аль Кубаиси. Они исполнили композицию Dreamers.

С приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Также речь произнес актер Морган Фриман.

Фото: REUTERS

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