Морган о BBC, проигнорировавшем церемонию открытия ЧМ: «Возмутительное неуважение к Катару и очередной популизм. Будете делать так же во время ЧМ в США?»

раскритиковал BBC за отказ транслировать церемонию открытия .

Ранее канал проигнорировал трансляцию церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, посвятив эфирное время обсуждению проблем коррупции и нарушений прав человека в стране.

«BBC проявил возмутительное неуважение к Катару, отказавшись транслировать церемонию открытия чемпионата мира. Вместо этого они выпустили в эфир очередную популистскую болтовню о том, как это ужасно.

Если их это действительно так волнует, то пусть они вернут домой свою огромную армию сотрудников и избавят нас от этого абсурдного лицемерия.

Где было все их морализаторство во время чемпионата мира в России? И будете ли вы делать так же во время следующего турнира в США? Будете обсуждать темы оружия, абортов и другие проблемы? Или вас беспокоят только арабские страны и их культура?» – написал журналист в своем твиттере.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.