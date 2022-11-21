Морган о BBC, проигнорировавшем церемонию открытия ЧМ: «Возмутительное неуважение к Катару и очередной популизм. Будете делать так же во время ЧМ в США?»
Пирс Морган раскритиковал BBC за отказ транслировать церемонию открытия ЧМ-2022.
Ранее канал проигнорировал трансляцию церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, посвятив эфирное время обсуждению проблем коррупции и нарушений прав человека в стране.
«BBC проявил возмутительное неуважение к Катару, отказавшись транслировать церемонию открытия чемпионата мира. Вместо этого они выпустили в эфир очередную популистскую болтовню о том, как это ужасно.
Если их это действительно так волнует, то пусть они вернут домой свою огромную армию сотрудников и избавят нас от этого абсурдного лицемерия.
Где было все их морализаторство во время чемпионата мира в России? И будете ли вы делать так же во время следующего турнира в США? Будете обсуждать темы оружия, абортов и другие проблемы? Или вас беспокоят только арабские страны и их культура?» – написал журналист в своем твиттере.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
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