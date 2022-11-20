Карпин об игре сборной России: «Беспокоит отсутствие голов. С другой стороны, сыграли на ноль»

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Валерий Карпин после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) рассказал, что его беспокоит в игре сборной России.

«Беспокоит отсутствие голов. Но, с другой стороны, сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки, то даже клубным командам сложно вскрывать массированную оборону. Хотя они работают каждый день.

Сыгранности и понимания, как вскрывать мощную оборону, не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке», – сказал главный тренер сборной России.

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