BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022. Вместо этого Линекер и гости студии обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре

проигнорировал церемонию открытия в Катаре.

Вместо трансляции церемонии открытия гости студии канала обсуждали якобы существующие политические махинации и коррупцию, которые привели к присуждению Катару права проведения чемпионата мира, а также проблемы рабочих-мигрантов, нарушений прав человека и репрессии в отношении ЛГБТ-персон.

«Этот чемпионат мира стал самым противоречивым в истории еще до первого удара по мячу.

С тех пор как ФИФА выбрала Катар в 2010 году, самая маленькая страна, принимавшая крупнейшее футбольное соревнование, столкнулась с рядом серьезных вопросов – от обвинений в коррупции в процессе подачи заявок до обращения с рабочими-мигрантами, которые строили стадионы, где многие погибли.

Гомосексуальность здесь запрещена законом. [Проблемы] прав женщин и свободы самовыражения находятся в центре внимания. Кроме того, шесть лет назад было принято решение о переносе чемпионата мира на зимний период.

На этом фоне предстоит провести турнир, который будут смотреть и которым будут наслаждаться во всем мире. «Сосредоточьтесь на футболе», – говорит ФИФА. Что ж, мы так и сделаем – по крайней мере, на пару минут», – сказал ведущий .

«Вы никогда не узнаете, каково это – быть рабочим-мигрантом. Вы продолжаете говорить, что футбол для всех, но вы не можете этого говорить», – сказала бывшая футболистка сборной Англии Алекс Скотт, комментируя речь президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Если они так заботятся о рабочих и их семьях, то почему не согласились выделить 400 миллионов долларов для компенсационного фонда по просьбе Amnesty International?» – спросил бывший капитан сборной .

Спустя полчаса дискуссии гости переключились на обсуждение матча-открытия турнира между сборными Катара и Эквадора.

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