Уэйн Руни: «Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку, а Роналду – вне состава»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Сборная Португалии по футболу МЛС Ди Си Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Уэйн Руни распределил роли между Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Харри Кейном.

Во время передачи, посвященной началу ЧМ-2022, главному тренеру «Ди Си Юнайтед» было предложено выбрать, кого из футболистов он бы выпустил в стартовом составе, кого оставил бы на скамейке, а кого вообще не включил бы в заявку.

«Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку, а Роналду – вне состава», – сказал Руни в эфире Sports18.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные