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Во время передачи, посвященной началу ЧМ-2022, главному тренеру «Ди Си Юнайтед» было предложено выбрать, кого из футболистов он бы выпустил в стартовом составе, кого оставил бы на скамейке, а кого вообще не включил бы в заявку.

«Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку, а Роналду – вне состава», – сказал Руни в эфире Sports18.