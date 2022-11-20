У Роналду есть два щедрых предложения из МЛС и Саудовской Аравии. Форвард близок к уходу из «МЮ», хочет остаться в Европе и играть в ЛЧ (Николо Скира)

близок к уходу из после своего скандального интервью.

37-летний форвард сборной Португалии получил два щедрых предложения из американской и Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

При этом Роналду, по данным источника, хочет остаться в Европе и играть в .

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду

Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану