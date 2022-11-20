У Роналду есть два щедрых предложения из МЛС и Саудовской Аравии. Форвард близок к уходу из «МЮ», хочет остаться в Европе и играть в ЛЧ (Николо Скира)
Криштиану Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» после своего скандального интервью.
37-летний форвард сборной Португалии получил два щедрых предложения из американской МЛС и Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.
При этом Роналду, по данным источника, хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов.
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