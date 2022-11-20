Байден – сборной США перед ЧМ-2022: «Вы андердоги, но в команде одни из лучших игроков в мире. Давайте всех удивим»
Президент США выступил с мотивирующей речью в адрес футбольной сборной перед стартом ЧМ-2022.
«Парни, знаю, что вы андердоги.
Вот что я скажу вам: в вашей команде одни из лучших игроков в мире, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всего сердца, поэтому давайте удивим их всех.
Продолжайте доверять друг другу, играйте настолько усердно, насколько только можете, и, знайте, что ваши семьи, ваши товарищи и вся страна поддерживают вас», – сказал Джо Байден.
Сборная США сыграет на групповом этапе турнира с командами Англии, Ирана и Уэльса.
Комментарии