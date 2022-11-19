Гран-при России. «Волжский пируэт». Трусова, Самоделкина, Фролова, Гущина выступят с произвольными программами

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20 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре будут разыграны медали в женских соревнованиях. После короткой программы лидирует Софья Самоделкина. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале. 

Первая разминка

1. Ольга Мокейкина

2. Софья Воронцова

3. Рената Губашева

4. Агнета Латушкина

5. Анастасия Морозова

Вторая разминка

6. Арина Онищенко 

7. Софья Чаплыгина

8. Ксения Гущина

9. Александра Трусова

10. Анна Фролова

11. Софья Самоделкина

Положение после короткой программы

1. Софья Самоделкина – 73,15

2. Анна Фролова – 70,74

3. Александра Трусова – 69,50

4. Ксения Гущина – 69,31

5. Софья Чаплыгина – 62,79

6. Арина Онищенко – 59,65

7. Анастасия Морозова – 58,11

8. Агнета Латушкина – 55,47

9. Рената Губашева – 55,39

10. Софья Воронцова – 43,06

11. Ольга Мокейкина – 42,38

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