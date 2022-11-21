Малкин провел 1000-й матч в НХЛ: 8-й гол в сезоне, 2-я звезда матча с «Чикаго». У него 1166 (452+714) очков за карьеру в лиге

Форвард забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3) и был признан 2-й звездой.

36-летний россиянин провел 1000-ю игру в чемпионатах , набрав 1166-е (452+714) очко за карьеру в лиге.

Малкин продлил результативную серию (3+5) до 7 матчей. Всего в 19 играх сезона на его счету 20 (8+12) баллов.

Сегодня за 14:53 (1:40 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 3 блок-шота, 67% выигранных вбрасываний, полезность – «0».