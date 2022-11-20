«Манчестер Юнайтед» отправит в молодежку, если не договорится об уходе.

По данным The Telegraph, хочет, чтобы 37-летний нападающий ушел на условиях клуба. Если договориться об уходе Роналду не удастся, его вынудят тренироваться с командой U21.

Переговоры о расторжении контракта будут зависеть от того, готов ли Криштиану отказаться от зарплаты, которую должен получить за 7 оставшихся по контракту с «МЮ» месяцев. Форвард получает в клубе около 500 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас в «МЮ» уверены, что под руководством Эрика тен Хага нападающий больше не выйдет на поле. Скорее всего, его попросят не возвращаться в расположение клуба после ЧМ-2022.

«Юнайтед» хочет быстро решить этот вопрос, чтобы не навредить работе, проделанной тен Хагом в первой части сезона.

Напомним, в интервью Роналду сказал, что чувствует себя «преданным» клубом, а также заявил, что «не уважает» тен Хага.

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