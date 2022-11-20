Продюсер Яна Рудковская прокомментировала выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Самаре, где фигуристка заняла второе место.

После произвольной программы один из болельщиков выбежал на лед и подарил Трусовой цветы.

«Саша сейчас большая звезда, это мы видим по нашим шоу и вниманию, которое она привлекает. У нее много болельщиков, ее любят фанаты.

У нас тоже была такая ситуация, когда фанаты хотели выскочить на лед с цветами. Сейчас мы всю службу безопасности предупреждаем, что должен быть строгий контроль. Я боюсь за безопасность спортсменов, выбегание болельщиков – недопустимые вещи. Для организаторов и службы безопасности это будет большим уроком.

Но я ловлю себя на мысли, что все главные события крутятся вокруг Трусовой: выбегание поклонника, номер «Черный лебедь» в Санкт‑Петербурге, ее полет под Киркорова в Москве, история со вчерашней короткой программой. Череда этих событий делает Александру Трусову главным ньюсмейкером этой осени.

Ей можно сказать только браво, помимо того, что она соревнуется, работает и тренируется, так о ней еще и говорят все, даже те люди, которые не интересуются фигурным катанием, а это является серьезным показателем», – сказала Рудковская.

«Мне очень понравился сегодняшний настрой девчонок, их катание и трогательные черные ленточки. Александра Трусова молодец, проходит трудности, набирает форму, и когда добьется победы, она будет для нее максимально сладка. Я говорю Саше, что открыла про нее книгу «Мой путь к Олимпиаде‑2026» и каждый раз я читаю новую главу. Она действительно боец, и лучшие номера наших шоу всегда будут доставаться Трусовой.

Весь наш штаб поддерживает Сашу и команду Светланы Владимировны Соколовской. Несмотря на то, что мы конкуренты и на юниорском, и на взрослом уровне, мы дружим и поддерживаем друг друга, хорошо, что так бывает.

Понравилась Софья Самоделкина, которая исполнила красивую Ave Maria, девочка набирает форму и показывает отличное катание.

Я получила большое удовольствие от сегодняшнего этапа, у нас будет очень интересный чемпионат России и последний этап Гран‑при, который покажет финальную форму девушек. У них сложный путь, как у всех спортсменов, которые борются за высшие достижения, тройку призеров.

В такой ситуации, когда у нас соревнуются и устоявшиеся звезды фигурного катания, и молодые девочки, хотелось бы увидеть справедливое судейство, которое точно оценит, кто на что накатал», – добавила она.

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