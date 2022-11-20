Отстраненный за антисемитизм Кайри Ирвинг выполнил все условия возвращения в «Нетс» и официально допущен к сегодняшнему матчу с «Гризлис»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду после отстранения за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, звездный баскетболист выполнил все необходимые условия возвращения, включая проведение бесед с несколькими лидерами еврейской общины.

Ирвинг официально допущен в участию в матче против , который состоится сегодня ночью. Разыгрывающий пропустил восемь игр после того, как «Нетс» отстранили его на неопределенный срок.

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