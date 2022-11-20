129 тысяч зрителей онлайн на матче 2Drots и «Амкала» – это новый рекорд Медиалиги

На матче 2Drots – «Амкал» установлен рекорд Медиалиги по числу зрителей.

Трансляцию матча 1/4 финала Winline МФЛ в концовке смотрели более 129 тысяч человек.

Еще по ходу первого тайма количество зрителей онлайн превысило 100 тысяч человек.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне. Игру 1/2 финала между 2Drots и на пике смотрело порядка 127 тысяч зрителей.

2Drots одержали победу над «Амкалом» (4:3) и в полуфинале сыграют с ФК «Деньги».