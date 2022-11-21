Ван Дейк намерен надеть повязку One Love вопреки запрету ФИФА: «Но если за это грозит желтая, то надо все обсудить»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк намерен проигнорировать запрет .

Международная федерация футбола не разрешила надевать повязку против дискриминации One Love на матчи .

«Я собираюсь надеть повязку One Love на завтрашний матч. Ничего для нас не изменилось.

Но если мне за это грозит предупреждение, то нужно будет все обсудить, потому что мне не нравится играть, имея желтую карточку», – сказал капитан.

21 ноября сыграют с . Начало – в 19:00 по московскому времени.