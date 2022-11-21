Ван Дейк намерен надеть повязку One Love вопреки запрету ФИФА: «Но если за это грозит желтая, то надо все обсудить»
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк намерен проигнорировать запрет ФИФА.
Международная федерация футбола не разрешила надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.
«Я собираюсь надеть повязку One Love на завтрашний матч. Ничего для нас не изменилось.
Но если мне за это грозит предупреждение, то нужно будет все обсудить, потому что мне не нравится играть, имея желтую карточку», – сказал капитан.
21 ноября Нидерланды сыграют с Сенегалом. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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