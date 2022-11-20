ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить повязку One Love против дискриминации на ЧМ-2022

ФИФА запретила сборной Англии носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на .

Накануне первой игры на турнире против Ирана Футбольная ассоциация Англии (FA) получила ответ от ФИФА. В организации сообщили, что ее правила не позволяют носить повязку One Love. В FA разочарованы этим решением.

Некоторые сборные, которые согласились носить повязку One Love в Катаре, опасаются, что капитана могут удалить с поля сразу после начала матча, хотя о подобном в ФИФА еще не говорили.

В частном порядке ФИФА заявила, что должна одобрить любые изменения в экипировке, которую игроки носят на поле. В субботу организация представила альтернативные повязки с посланиями солидарности.