Шалимов о русофобии: «Меня травили в Италии, ржали в лицо, а я Россию-матушку отстаивал. Всегда к нам так относились, просто сейчас открыли рот на полную»

рассказал, что сталкивался с русофобией в Италии.

– Кто у «Спартака» сейчас спортивный директор. Англичанина они взяли?

– Да, Пол Эшуорт.

– Ну к чему это, скажи? Народ побесить? Я к иностранцам... Я когда приехал в Италию в 1991 году, в «Фоджу», ты не представляешь, как меня там травили. И ничего не поменялось, а сейчас еще усилилось.

– Русофобия была?

– Была.

– А как это проявлялось?

– ########### (подкалывали). По всему: что у нас вот такие комары (разводит руки – прим. Sports.ru), медведи. И ржали прямо в лицо, хрень несли.

– Что медведи водку с горла пьют и на балалайке играют?

– Вот так примерно. Четыре-пять человек – в лицо. И я один стою такой ###. Колыванов еще тогда не приехал. Это было.

Потом меня «Интер» за 14 миллионов покупает – они все с ума сходят. Приезжаю в «Интер» – там тоже такая же хрень продолжается: «Как можно, сколько там за тебя заплатили? Да вы че, вы клоуны там».

И представляешь, я становлюсь лучшим иностранцем в Италии, где играли Маттеус, Карека, ван Бастен, Гуллит. И я вот этим завоевывал. Как бы Россию-матушку отстаивал, понимаешь?

Хорошо, что там Никола Берти был – мы сошлись, начались тусовки (Наоми Кэмпбелл там, Ума Турман), и мы их там травили. Он их тоже ненавидел, колхозников этих европейских. И заткнулись все.

Но это только делами надо. А сейчас у нас какие дела? И это всегда было, так к нам относились. Просто сейчас они открыли рот на полную. А я бился как лев за территорию, за Россию бился.

Миранчук и Головин – не знаю, потравливают ли их, да они вот так и не скажут, – сказал бывший игрок «Фоджи», , , «Лугано», , «Болоньи» и .