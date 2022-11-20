Шалимов о русофобии: «Меня травили в Италии, ржали в лицо, а я Россию-матушку отстаивал. Всегда к нам так относились, просто сейчас открыли рот на полную»
Игорь Шалимов рассказал, что сталкивался с русофобией в Италии.
– Кто у «Спартака» сейчас спортивный директор. Англичанина они взяли?
– Да, Пол Эшуорт.
– Ну к чему это, скажи? Народ побесить? Я к иностранцам... Я когда приехал в Италию в 1991 году, в «Фоджу», ты не представляешь, как меня там травили. И ничего не поменялось, а сейчас еще усилилось.
– Русофобия была?
– Была.
– А как это проявлялось?
– ########### (подкалывали). По всему: что у нас вот такие комары (разводит руки – прим. Sports.ru), медведи. И ржали прямо в лицо, хрень несли.
– Что медведи водку с горла пьют и на балалайке играют?
– Вот так примерно. Четыре-пять человек – в лицо. И я один стою такой ###. Колыванов еще тогда не приехал. Это было.
Потом меня «Интер» за 14 миллионов покупает – они все с ума сходят. Приезжаю в «Интер» – там тоже такая же хрень продолжается: «Как можно, сколько там за тебя заплатили? Да вы че, вы клоуны там».
И представляешь, я становлюсь лучшим иностранцем в Италии, где играли Маттеус, Карека, ван Бастен, Гуллит. И я вот этим завоевывал. Как бы Россию-матушку отстаивал, понимаешь?
Хорошо, что там Никола Берти был – мы сошлись, начались тусовки (Наоми Кэмпбелл там, Ума Турман), и мы их там травили. Он их тоже ненавидел, колхозников этих европейских. И заткнулись все.
Но это только делами надо. А сейчас у нас какие дела? И это всегда было, так к нам относились. Просто сейчас они открыли рот на полную. А я бился как лев за территорию, за Россию бился.
Миранчук и Головин – не знаю, потравливают ли их, да они вот так и не скажут, – сказал бывший игрок «Фоджи», «Интера», «Дуйсбурга», «Лугано», «Удинезе», «Болоньи» и «Наполи».
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