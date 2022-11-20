Игроки сборной Англии преклонят колено перед матчем с Ираном: «Это сильное заявление на весь мир»

Футболисты сборной преклонят колено перед матчем с .

Об этом сообщил главный тренер английской команды .

«Мы обсуждали вариант с преклонением колена (это жест в знак борьбы с дискриминацией и расизмом – прим. Sports.ru). И считаем, что должны это сделать.

Это то, за что мы выступаем как команда, и мы делали это в течение длительного периода времени... Мы считаем, что это сильное заявление, которое прозвучит во всем мире», – сказал Саутгейт.