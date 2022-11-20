НБА. «Финикс» против «Нью-Йорка», «Бруклин» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.
«Финикс» примет на своей арене «Нью-Йорк». Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.
«Бруклин» сыграет с «Мемфисом». В этом матче ожидается возвращение на площадку звездного разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который был временно отстранен за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 23.30, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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