В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.

примет на своей арене . Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

сыграет с . В этом матче ожидается возвращение на площадку звездного разыгрывающего «Нетс» , который был временно отстранен за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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