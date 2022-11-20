НБА. «Финикс» против «Нью-Йорка», «Бруклин» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Кливленд Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Нью-Йорк Финикс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Кайри Ирвинг Баскетбол

В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.

«Финикс» примет на своей арене «Нью-Йорк». Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

«Бруклин» сыграет с «Мемфисом». В этом матче ожидается возвращение на площадку звездного разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который был временно отстранен за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

НБА

Регулярный чемпионат

Финикс – Нью-Йорк
Дата проведения
20 ноября, 23.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Шарлотт
Дата проведения
21 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Детройт
Дата проведения
21 ноября, 02.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Кливленд – Майами
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Бруклин – Мемфис
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Денвер
Дата проведения
21 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Сан-Антонио
Дата проведения
21 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные