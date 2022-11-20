«Тошнит от лидеров вроде Джонсона, Трампа, Инфантино. Они не объединяют людей, а разделяют». Невилл о речи президента ФИФА

раскритиковал речь президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Инфантино] ужасен в качестве лица футбола. Он должен объединять людей, а не отвечать перед одной или двумя нациями, что он, как мне показалось, делал [на пресс-конференции]. Он должен быть выше этого.

Некоторые его высказывания вчера были абсолютно скандальными. Он не должен был этого говорить.

Меня тошнит от таких лидеров, как [Борис] Джонсон, [Дональд] Трамп, Инфантино или [Йозеф] Блаттер, которые не объединяют людей, а разделяют. Даже если они пытаются показать, что объединяют людей, это не так.

Я объездил весь мир, играя за , и нет никаких сомнений, что мы должны показывать футбол по всему миру.

ФИФА – плохое отражение футбола. Это прекрасная игра, которой наслаждается весь мир, и я считаю, что ФИФА нужно привести в порядок свои действия», – сказал Невилл в эфире beIn Sports.

«Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом». Президент ФИФА о дискриминации

«Европейцы должны 3 тысячи лет извиняться за то, что делали по всему миру последние 3 тысячи лет, прежде чем учить других». Инфантино о критике Катара

Глава ФИФА о запрете пива на стадионах ЧМ: «Вы переживете три часа в день без пива. Если это будет самая большая проблема, я отправляюсь на пляж»