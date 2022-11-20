«Тошнит от лидеров вроде Джонсона, Трампа, Инфантино. Они не объединяют людей, а разделяют». Невилл о речи президента ФИФА
Гари Невилл раскритиковал речь президента ФИФА Джанни Инфантино.
«Инфантино] ужасен в качестве лица футбола. Он должен объединять людей, а не отвечать перед одной или двумя нациями, что он, как мне показалось, делал [на пресс-конференции]. Он должен быть выше этого.
Некоторые его высказывания вчера были абсолютно скандальными. Он не должен был этого говорить.
Меня тошнит от таких лидеров, как [Борис] Джонсон, [Дональд] Трамп, Инфантино или [Йозеф] Блаттер, которые не объединяют людей, а разделяют. Даже если они пытаются показать, что объединяют людей, это не так.
Я объездил весь мир, играя за «Манчестер Юнайтед», и нет никаких сомнений, что мы должны показывать футбол по всему миру.
ФИФА – плохое отражение футбола. Это прекрасная игра, которой наслаждается весь мир, и я считаю, что ФИФА нужно привести в порядок свои действия», – сказал Невилл в эфире beIn Sports.
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