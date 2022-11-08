У «Ак Барса» 1 победа в основное время за 17 последних матчей КХЛ

выиграл в основное время лишь один из 17 последних матчей.

Сегодня команда Олега Знарка проиграла «Нефтехимику» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 от).

В 17 последних играх казанский клуб лишь однажды одержал победу в основное время – над 30 октября (5:2). На этом отрезке «Ак Барс» также трижды пождал в овертаймах и выиграл один матч в серии буллитов.

Следующий матч команда Знарка проведет 10 ноября – казанцы встретятся с «Торпедо».