Месси – лидер топ-5 лиг по ожидаемым ассистам. Он рядом с Мбаппе и Бензема по ожидаемым голам
Статистика подтверждает отличную игру Лионеля Месси в этом сезоне.
35-летний аргентинец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
В топ-5 лиг Европы (учитывались футболисты, сыгравшие минимум 500 минут), Месси – лучший по ожидаемые голевым передачам (xA) за 90 минут игры. Ближе всех к нему располагаются Реми Кабелла («Лилль») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
По ожидаемым голам (xG) Лионель располагается рядом с форвардами Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Каримом Бензема («Реал»). Лидируют по этому показателю Роберт Левандовски («Барселона») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Фото: twitter.com/OptaAnalyst
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