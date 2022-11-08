Месси – лидер топ-5 лиг по ожидаемым ассистам. Он рядом с Мбаппе и Бензема по ожидаемым голам

Статистика подтверждает отличную игру в этом сезоне.

35-летний аргентинец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 18 матчах за во всех турнирах.

В топ-5 лиг Европы (учитывались футболисты, сыгравшие минимум 500 минут), Месси – лучший по ожидаемые голевым передачам (xA) за 90 минут игры. Ближе всех к нему располагаются Реми Кабелла ( ) и Кевин де Брюйне ( ).

По ожидаемым голам (xG) Лионель располагается рядом с форвардами («ПСЖ») и ( ). Лидируют по этому показателю ( ) и («Манчестер Сити»).

Фото: twitter.com/OptaAnalyst

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