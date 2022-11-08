Владислав Третьяк: «Идет большое сокращение средств на спорт – они идут на оборону. Когда стране сложно, спорт немного страдает»

рассказал о сокращении средств на развитие физкультуры и спорта.

– В 2016 году удалось добиться включения подпрограммы развития хоккея на 2019-2020 годы в программу развития физкультуры и спорта до 2030 года. Какие результаты этого включения?

– Одним из основных достижений в этом направлении можно назвать работу над инфраструктурой. В программу развития физкультуры и спорта был включен пункт о строительстве катков. Это принесло свои плоды.

Помимо строительства в рамках программы, федерации удалось простимулировать возведение новых хоккейных коробок за счет других источников, таких как местные бюджеты, бизнесмены, спонсоры, инвесторы и меценаты.

В итоге за четыре года было построено 170 катков. В самых разных регионах созданы условия для повышения массовости занятий хоккеем, что является одной из главных задач федерации.

Чем больше льда – тем больше людей будет вовлечено в наш вид спорта. Новые возможности для тренировок и игр появятся у детей, студентов, любителей, а также у профессионалов.

Безусловно, результаты работы в этом направлении ощущаются. Цифры говорят сами за себя. Включение в программу развития физкультуры и спорта пошло на благо российскому хоккею, принесло значительную пользу делу развития нашего вида спорта.

Сейчас, конечно, положение сложное: я как депутат посмотрел, что у нас идет очень большое сокращение средств на развитие физкультуры и спорта в ближайшие три года.

Поэтому как все это пойдет – непонятно, потому что большая часть средств сейчас идет на оборону, разные другие мероприятия. К сожалению, когда очень сложно стране, спорт немного страдает. Но мы надеемся, что справимся с этим вызовом, – сказал президент Федерации хоккея России.