WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS)
WADA официально передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.
Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», – написал глава WADA Витольд Банька.
Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны
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