WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS)

WADA официально передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», – написал глава WADA Витольд Банька.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны