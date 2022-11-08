WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS)

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WADA официально передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», – написал глава WADA Витольд Банька.

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