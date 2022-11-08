Знарок проводит 700-й матч в КХЛ. Больше только у Квартальнова (809) и Крикунова (722)

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Олег Знарок проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.

«Ак Барс» играет с «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:1, первый период). Эта игра стала юбилейной для 59-летнего специалиста.

Знарок занимает 3-е место в списке тренеров с наибольшим количеством матчей в лиге. Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Дмитрий Квартальнов – 809.

2. Владимир Крикунов – 722.

3. Олег Знарок – 700.

4. Андрей Назаров – 647.

5. Зинэтула Билялетдинов – 581.

6. Андрей Скабелка – 499.

7. Милош Ржига – 490.

8. Илья Воробьев – 470.

9. Игорь Никитин – 454.

10. Алексей Кудашов – 419.

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