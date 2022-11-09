«Барса» лидером таблицы Ла Лиги уйдет на паузу, связанную с ЧМ-2022. «Реал» будет отставать на 2 очка, если победит «Кадис»

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«Барселона» останется лидером Ла Лиги на время проведения чемпионата мира.

После сегодняшней волевой победы над «Осасуной» (2:1) команда Хави набрала 37 очков в 14 матчах. «Реал», занимающий второе место в таблице Ла Лиги, в случае победы над «Кадисом» наберет 35 баллов.

Таким образом, «Барселона» уйдет на паузу, связанную с проведением ЧМ-2022, лидируя в таблице Ла Лиги.

Пауза в чемпионате Испании продлится до конца декабря. В 15-м туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», а «Реал» – с «Вальядолидом».

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