Медведев не стал говорить, вернулся ли Чистяков в основу «Зенита»: «Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Дмитрий Чистяков Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Зенита» не ответил, вернулся ли Дмитрий Чистяков к тренировкам с основой.

– Агент Чистякова заявил, что защитник сегодня тренировался с командой. Означает ли это, что игрок не выведен из состава «Зенита»?

– Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом.

– Он выведен из основного состава команды?

– Узнаете завтра у Семака, – сказал Александр Медведев.

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