Медведев не стал говорить, вернулся ли Чистяков в основу «Зенита»: «Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом»

Гендиректор «Зенита» не ответил, вернулся ли к тренировкам с основой.

– Агент Чистякова заявил, что защитник сегодня тренировался с командой. Означает ли это, что игрок не выведен из состава «Зенита»?

– Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом.

– Он выведен из основного состава команды?

– Узнаете завтра у Семака, – сказал .

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава