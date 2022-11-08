Медведев не стал говорить, вернулся ли Чистяков в основу «Зенита»: «Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом»
Гендиректор «Зенита» не ответил, вернулся ли Дмитрий Чистяков к тренировкам с основой.
– Агент Чистякова заявил, что защитник сегодня тренировался с командой. Означает ли это, что игрок не выведен из состава «Зенита»?
– Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом.
– Он выведен из основного состава команды?
– Узнаете завтра у Семака, – сказал Александр Медведев.
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