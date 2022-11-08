«Знаю, что я не Брэд Питт. После перехода в «Сити» интерес женщин ко мне вырос в 10 раз». Менди об обвинениях в изнасилованиях

Защитник дал показания по поводу выдвинутых обвинений.

Футболист, которого обвиняют в совершении нескольких изнасилований, в понедельник выступил на заседании Королевского суда Честера. В частности, он рассказал, как изменилась его жизнь после перехода в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году.

«Я стал получать много сообщений в инстаграме. После перехода в «Манчестер Сити» интерес со стороны женщин ко мне вырос в десять раз.

Что касается моего общения с женщинами в директе... Если они хотели сексуальной связи, и я этого хотел, то я не возражал. Я знаю, что я не Брэд Питт. Понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности», – сказал Менди.

Игрок также заявил, что, если бы девушка сказала ему «нет», то он бы согласился с этим и остановился.