«Не могу закричать: «Да, я люблю секс». Это было бы странно». Менди рассказал, что ему нравилось «заниматься сексом с разными девушками»

Защитник дал показания по поводу выдвинутых обвинений.

Футболист, которого обвиняют в совершении нескольких изнасилований, в понедельник выступил на заседании Королевского суда Честера.

Менди сказал, что ему нравилось «заниматься сексом с разными девушками», тогда он считал это «нормальным». Игрок также заявил, что, если бы девушка сказала ему «нет», то «все было бы нормально, я бы принял это и остановился».

Кроме того, футболист заявил, что «не беспокоился» об использовании средств контрацепции, хотя «осознавал риски».

Затем у Менди спросили, почему он продолжил устраивать вечеринки с участием малознакомых девушек уже после предъявленных ему обвинений. «Я не сделал ничего противозаконного, поэтому просто продолжил», – сказал футболист.

«Сейчас вы об этом жалеете?» – спросили у игрока. «Да», – ответил Менди.

Также Бенжамен рассказал, что ему «было стыдно» говорить о сексе. Он сказал: «Если вы спросите меня об этом, я не могу закричать: «Да, я люблю секс». Потому что это покажется странным. Из-за этого я смущался еще больше».

На вопрос о том, думал ли он о чувствах девушек, Менди ответил: «Я не знал, что могу задеть их чувства, если мы занимались сексом по взаимному согласию». Также Менди сказал, что понял, что в прошлом иногда говорил о женщинах «с неуважением».

«Знаю, что я не Брэд Питт. После перехода в «Сити» интерес женщин ко мне вырос в 10 раз». Менди об обвинениях в изнасилованиях