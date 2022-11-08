Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Атлетик» против «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Кадисом» в четверг

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«Барселона» сыграет с «Осасуной» на выезде в матче 14-го тура Ла Лиги.

Также во вторник «Атлетик» примет «Вальядолид».  

В среду «Севилья» сыграет с «Сосьедадом», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Мальоркой». 

В четверг «Валенсия» примет «Бетис», а завершится тур матчем «Реал» – «Кадис». 

Чемпионат Испании

14-й тур

Эльче – Жирона
Дата проведения
8 ноября, 21.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Вальядолид
Дата проведения
8 ноября, 22.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Барселона
Дата проведения
8 ноября, 23.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Реал Сосьедад
Дата проведения
9 ноября, 21.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Хетафе
Дата проведения
9 ноября, 21.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эспаньол – Вильярреал
Дата проведения
9 ноября, 22.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Атлетико
Дата проведения
9 ноября, 23.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Сельта
Дата проведения
10 ноября, 21.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Бетис
Дата проведения
10 ноября, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Кадис
Дата проведения
10 ноября, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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