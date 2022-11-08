Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Атлетик» против «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Кадисом» в четверг
«Барселона» сыграет с «Осасуной» на выезде в матче 14-го тура Ла Лиги.
Также во вторник «Атлетик» примет «Вальядолид».
В среду «Севилья» сыграет с «Сосьедадом», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Мальоркой».
В четверг «Валенсия» примет «Бетис», а завершится тур матчем «Реал» – «Кадис».
14-й тур
- Дата проведения
- 8 ноября, 21.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 9 ноября, 21.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 9 ноября, 21.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 10 ноября, 21.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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