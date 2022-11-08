Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Атлетик» против «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Кадисом» в четверг

сыграет с «Осасуной» на выезде в матче 14-го тура Ла Лиги.

Также во вторник «Атлетик» примет «Вальядолид».

В среду сыграет с «Сосьедадом», проведет гостевой матч с «Мальоркой».

В четверг примет «Бетис», а завершится тур матчем – «Кадис».

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги