Шестеркин пропустил по 4 гола в 2 подряд проигранных матчах. Он отразил 5 из 8 бросков «Айлендерс» в 3-м периоде
Игорь Шестеркин пропустил по 4 шайбы в 2 подряд проигранных матчах.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 22 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).
При этом в третьем периоде, который начался при счете 3:1, россиянин справился только с 5 бросками из 8.
Поражение стало для Шестеркина вторым подряд, в обоих матчах он пропустил по 4 шайбы.
В 10 играх текущего сезона у него 6 побед при 91,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58.
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