Шестеркин пропустил по 4 гола в 2 подряд проигранных матчах. Он отразил 5 из 8 бросков «Айлендерс» в 3-м периоде

пропустил по 4 шайбы в 2 подряд проигранных матчах.

Вратарь отразил 22 броска из 26 в матче регулярного чемпионата с (3:4).

При этом в третьем периоде, который начался при счете 3:1, россиянин справился только с 5 бросками из 8.

Поражение стало для Шестеркина вторым подряд, в обоих матчах он пропустил по 4 шайбы.

В 10 играх текущего сезона у него 6 побед при 91,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58.