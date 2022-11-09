37 очков за 14 туров Ла Лиги – 2-й результат «Барсы» в истории. Лучше было лишь в сезонах-2012/13 и 2013/14 – по 40

крайне успешно начала этот розыгрыш Ла Лиги.

После волевой победы над «Осасуной» (2:1), одержанной в меньшинстве, команда набрала 37 очков в 14 матчах Ла Лиги.

Лучше на этом отрезке «Барселона» выступила лишь в сезонах-2012/13 и 2013/14. Тогда каталонский клуб набирал по 40 очков.

В сезоне-2010/11 результат «Барселоны» после 14 матчей в был таким же, как и в этом, – 37 очков.

«Барса» лидером таблицы Ла Лиги уйдет на паузу, связанную с ЧМ-2022. «Реал» будет отставать на 2 очка, если победит «Кадис»