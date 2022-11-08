Татьяна Тарасова: «Можно передавать дело Валиевой куда угодно, но человек везде будет чистым. Все понимают, что Камила не виновата»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым», – цитирует Тарасову «CЭ».

«Им нужно это делать, вот и все. Я не в курсе всех нюансов, но Валиева чиста. По-другому быть не может.

Ее эта ситуация тревожит, хотя все понимают, что Камила не виновата», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны

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