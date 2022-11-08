Татьяна Тарасова: «Можно передавать дело Валиевой куда угодно, но человек везде будет чистым. Все понимают, что Камила не виновата»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым», – цитирует Тарасову «CЭ».

«Им нужно это делать, вот и все. Я не в курсе всех нюансов, но Валиева чиста. По-другому быть не может.

Ее эта ситуация тревожит, хотя все понимают, что Камила не виновата», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны