Дмитрий Губерниев: «Ротенберга есть за что уважать – с такой фамилией он мог заниматься банковской деятельностью, но пошел тренировать. И у него получается»

согласился с мнением насчет Романа Ротенберга.

Президент ФХР, говоря о главном тренере , заявил, что тот пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и .

«Поскольку Владислав Александрович Третьяк играл и у Тарасова, и у Тихонова, ему, безусловно, виднее. Я не играл у Тихонова и Тарасова, поэтому давайте здесь доверимся Третьяку.

есть за что уважать. Он бросил сам себе вызов. Человек с такой фамилией мог заниматься как банковской деятельностью, так и энергетической или нефтегазовой. А он пошел тренировать. За это он заслуживает всяческого уважения.

При этом у него получается: прекрасный тренерский штаб, он образованный парень, имеет тренерскую лицензию. Поэтому Третьяку в данной ситуации виднее. Остается только согласиться с Владиславом Александровичем», – сказал комментатор «Матч ТВ».