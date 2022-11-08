Дмитрий Губерниев: «Ротенберга есть за что уважать – с такой фамилией он мог заниматься банковской деятельностью, но пошел тренировать. И у него получается»

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Дмитрий Губерниев согласился с мнением Владислава Третьяка насчет Романа Ротенберга.

Президент ФХР, говоря о главном тренере СКАзаявил, что тот пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

«Поскольку Владислав Александрович Третьяк играл и у Тарасова, и у Тихонова, ему, безусловно, виднее. Я не играл у Тихонова и Тарасова, поэтому давайте здесь доверимся Третьяку.

Романа Ротенберга есть за что уважать. Он бросил сам себе вызов. Человек с такой фамилией мог заниматься как банковской деятельностью, так и энергетической или нефтегазовой. А он пошел тренировать. За это он заслуживает всяческого уважения.

При этом у него получается: прекрасный тренерский штаб, он образованный парень, имеет тренерскую лицензию. Поэтому Третьяку в данной ситуации виднее. Остается только согласиться с Владиславом Александровичем», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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