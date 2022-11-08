«Ваш Третьяк сумасшедший, наверное». Фетисов о сравнении Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

назвал сумасшедшим.

Президент ФХР, говоря о , заявил, что главный тренер СКА пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как и .

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение.

Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чем вообще можно говорить.

Восемь олимпиад, восемь чемпионатов мира, кубки – об этом мы говорим, что бы хотя бы сравниться по показателям.

Сможет – хорошо, пусть старается. Не знаю, как можно сравнивать людей с совершенно разными компетенциями», – цитирует двукратного олимпийского чемпиона РБК.