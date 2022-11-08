Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом»: «Признаю, что нужно проверять источники»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Геннадий Орлов Дмитрий Чистяков Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов принес извинения защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову и «Ахмату».

«Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой.

Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат».

А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам «Зенита», пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе», – сказал журналист и комментатор.

28-летний защитник совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом «Ахмата», и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир РПЛ, который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените». После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре. 

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выражал недовольство этой ситуацией: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь».

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