Кучеров набрал очки в 11-м матче подряд. Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 6+15 в 13 играх

набрал очки в 11-м матче подряд.

Российский нападающий (19:12, 5:02 – в большинстве, 7 бросков в створ, 3 потери шайбы) отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с (2:3).

В 13 играх сезона на его счету 21 (6+15) очко. В гонке бомбардиров он идет на 3-м месте, уступая форвардам «Ойлерс» Коннору Макдэвиду (29 очков в 14 матчах, 14+15, сегодня – 1+1) и Леону Драйзайтлю (26 в 14, 9+17, сегодня – 1+0).

Текущая результативная серия Кучерова составляет 11 матчей – 4-й такой отрезок в карьере Никиты. Его личный рекорд – 12 матчей подряд с очками (сезоны-2018/19 и 2019/20).

Рекорд клуба – 18 матчей – был установлен Стивеном Стэмкосом в сезоне-2009/10.