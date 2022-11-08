«Наполи» выиграл 10 матчей подряд в Серии А с общим счетом 24:7

продлил победную серию в чемпионате Италии до 10 матчей.

Сегодня команда тренера дома переиграла (2:0) в 14-м туре Серии А.

Таким образом, клуб из Неаполя выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 24:7 и не уступает в этом розыгрыше итальянского чемпионата – 12 побед, 2 ничьих.

Клуб из Кампании лидирует в таблице, набрав 38 очков. У идущего вторым «Милана» 29 баллов и игра в запасе.

До паузы, связанной с чемпионатом мира, «Наполи» проведет еще один матч – примет «Удинезе» 12 ноября.