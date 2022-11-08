Геннадий Орлов: «Пусть Чистяков доказывает, что он мастер высокого уровня. Хорошо, что вернулся в состав, значит, пойдет на пользу критика»

снова высказался об игре в матче с «Ахматом».

28-летний футболист «Зенита» совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом гостей, и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир , который петербуржцы в итоге проиграли «Ахмату» (1:2).

«Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдет на пользу критика.

Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», – сказал Орлов.

Ранее Орлов раскритиковал игру защитника в матче с и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените».

После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава