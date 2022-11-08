«Адмирал» победил СКА (3:1), набрав очки в 10-м матче подряд. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке

Теги СКА КХЛ Леонид Тамбиев Никита Серебряков Адмирал Хоккей

«Адмирал» продлил до 10 матчей серию с набранными очками.

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла СКА (3:1) во Владивостоке в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В составе дальневосточников отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены. Голкипер Никита Серебряков отразил 46 из 47 бросков.

Отметим, что «Адмирал» победил СКА на домашнем льду впервые с 2014 года.

Таким образом, «Адмирал» набрал очки в десятом матче подряд. Данная серия началась 15 октября, когда «моряки» выиграли у «Авангарда» (4:3 Б).

Кроме того, команда из Владивостока выиграла 8 из 10 последних матчей.

На данный момент «Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

Адмирал – СКА 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Дата проведения
8 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Саюстов (Гареев)
2:0 – 37 Емец ()
2:1 – 54 Гусев (Пыленков, Педан)
3:1 – 59 Червены (Елисеев, Криштоф)

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