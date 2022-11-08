«Адмирал» победил СКА (3:1), набрав очки в 10-м матче подряд. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке
«Адмирал» продлил до 10 матчей серию с набранными очками.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла СКА (3:1) во Владивостоке в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В составе дальневосточников отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены. Голкипер Никита Серебряков отразил 46 из 47 бросков.
Отметим, что «Адмирал» победил СКА на домашнем льду впервые с 2014 года.
Таким образом, «Адмирал» набрал очки в десятом матче подряд. Данная серия началась 15 октября, когда «моряки» выиграли у «Авангарда» (4:3 Б).
Кроме того, команда из Владивостока выиграла 8 из 10 последних матчей.
На данный момент «Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.
- Дата проведения
- 8 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
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