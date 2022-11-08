«Адмирал» победил СКА (3:1), набрав очки в 10-м матче подряд. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке

«Адмирал» продлил до 10 матчей серию с набранными очками.

Команда тренера обыграла СКА (3:1) во Владивостоке в матче Фонбет чемпионата .

В составе дальневосточников отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены. Голкипер Никита Серебряков отразил 46 из 47 бросков.

Отметим, что «Адмирал» победил на домашнем льду впервые с 2014 года.

Таким образом, набрал очки в десятом матче подряд. Данная серия началась 15 октября, когда «моряки» выиграли у «Авангарда» (4:3 Б).

Кроме того, команда из Владивостока выиграла 8 из 10 последних матчей.

На данный момент «Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.