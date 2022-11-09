Пике удален в перерыве матча с «Осасуной» за споры с судьей. Это последняя игра в карьере Жерара, он находился в запасе
Жерар Пике получил красную карточку в перерыве игры «Барселоны» с «Осасуной».
Когда команды уходили в подтрибунное помещение, защитник «Барселоны», начинавший игру в запасе, подошел к судье Хесусу Хилю Мансано и начал спорить с ним по поводу удаления нападающего Роберта Левандовского на 31-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).
Как сообщается в твиттере MisterChip, Пике указал пальцем на судью и спросил у него: «Ты вообще видел, кого удалил?»
После этого Жерар продолжил спорить с судьей. Уже в тоннеле защитник получил красную карточку.
Отметим, что сегодняшняя игра – последняя в карьере Пике.
Фото: кадр из трансляции
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Осасуной».
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