получил красную карточку в перерыве игры «Барселоны» с «Осасуной».

Когда команды уходили в подтрибунное помещение, защитник «Барселоны», начинавший игру в запасе, подошел к судье Хесусу Хилю Мансано и начал спорить с ним по поводу удаления нападающего Роберта Левандовского на 31-й минуте матча 14-го тура (1:1, второй тайм).

Как сообщается в твиттере MisterChip, Пике указал пальцем на судью и спросил у него: «Ты вообще видел, кого удалил?»

После этого Жерар продолжил спорить с судьей. Уже в тоннеле защитник получил красную карточку.

Отметим, что сегодняшняя игра – последняя в карьере Пике.

Фото: кадр из трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Осасуной».