Геннадий Орлов: «Чистяков нужен «Зениту». Но это ведь не любительский кружок, а профессиональный клуб, нужно отвечать за свои действия»

высказался о конфликте в «Зените» с участием .

28-летний защитник совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом , и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир , который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените». После этого Дмитрий был выведен из основного состава . Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

– Александр Иванович Медведев сказал, что Чистякова отстранили от основной команды.

– Это надо Александра Ивановича спрашивать. Я же так не общаюсь с ним как с тобой.

– Вы там со всеми в хороших отношениях.

– Я с ним в хороших отношениях. Но это уже идут из команды какие-то реплики. Там была информация, а тренировку он проводил с основным составом, значит, не совсем это все складывается.

– Мне как болельщику эта история с отстранением Чистякова напоминает сентябрь 2012 года, когда перед матчем в Самаре Денисов отказался выходить на поле, потому что не чувствует мотивации. Вместе с ним Кержаков – и пошло-поехало. И при позднем Спаллетти «Зенит», имея, возможно, сильнейший состав в истории, непонятно чем на поле занимался.

– Ну, бывает всякое в командах. Я тогда тоже был рядом и комментировал матчи.

– «Зенит» никто не может победить на поле, и клуб сейчас, возможно, своими руками закладывает...

– Ну почему ты так предполагаешь, что это возможно? Мы не знаем фактов и лезем в клубную жизнь. Конечно, соперники потирают руки от того, что в «Зените» что-то происходит. Но у каждой команды что-то происходит. Другое дело – сейчас об этом сказали вслух.

Это же не приговорили к смерти или тюремному заключению. Это покритиковали – надо воспринимать как конструктивную критику.

– Кто должен сделать первый шаг?

– Не хочу никому советовать. Жизнь идет, как получится, так и получится.

Конечно, Чистяков нужен «Зениту», потому что просто нет центральных защитников. Ловрен сейчас уедет на чемпионат мира и матчи Кубка играть не будет, наверное. Со «Спартаком» – точно.

У Чистякова контракт, он должен отрабатывать. Это ведь не любительский кружок футболистов, а профессиональный клуб, не любители. Поэтому нужно отвечать за свои действия.

Говорите, у него не было игровой практики? Ну если тебе тренер доверил место на поле – ты хоть старайся, елки-палки! – сказал Орлов.

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава